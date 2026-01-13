木村カエラが、2026年3月7日、8日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催する対バンライブ＜KAELA presents the joint gig “SUPER STARs”＞に、toe、ME:Iの出演が決定することを発表した。

3月7日には、2011年の対バンライブの際に出演して以来となる、toeの出演が決定。ドラム・柏倉隆史をカエラバンドとして迎えており、バンドとしてはアルバムに参加するなど交流を行ってきて今回出演に至ったという。

3月8日に出演するME:Iとは、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』にて、木村カエラが国民プロデューサー代表を務め、オーディションからデビューまで見守り続けたことをきっかけに、今回オファーと至った。

toe

ME:I

本日からFC先行＆オフィシャル先行が同時スタートしたので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜KAELA presents the joint gig “SUPER STARs”＞ 公演日時：

3月7日（土）OPEN17:00 / START18:00

3月8日（日）OPEN16:00 / START17:00

場所：神奈川・KT Zepp Yokohama

ゲスト：

3月7日（土）toe

3月8日（日）ME:I チケット：

▼木村カエラFC CIRCLE会員二次受付

受付期間：2026年1月13日（火）12:00〜1月19日（月）23:59

受付URL：https://kaela-circle.com/ ▼オフィシャル先行

受付期間：2026年1月13日（火）12:00〜1月25日（日）23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/kaela-k/