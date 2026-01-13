ホイップクリーム直飲み「背徳の夢」が実現！？「クーリッシュ ホイップクリーム」実食レポ

ケーキを作る時、ボウルに残ったホイップクリームをこっそり舐める……いや、いっそチューブから直接口の中へ絞り出したい！そんな全甘党の密かな夢（妄想）を叶える商品が、ロッテの「クーリッシュ」から爆誕しました。その名も「クーリッシュ ホイップクリーム」。

「まるでホイップクリームを直飲み！？」できるという背徳感たっぷりのコンセプト。そんなの、飲まずにはいられないでしょう……！というわけで、発売日に早速入手して飲んで（食べて）みました。

この商品は、もともと公式SNSが「#妄想パッケージ」として投稿していたネタ企画。「本当にあったらいいのに！」という多くの反響を受け、まさかの現実化を果たした一品です。公式のノリの良さにただただ感謝。

発売日となる1月12日、ワクワクしながら自宅付近のコンビニを数軒回るも、見つけることができず。そこで、大型ショッピングモールまで足を運ぶと、アイス売場で無事発見することができました。やりました！

■ いざ実飲！濃厚なのに「ホイップ」そのものではない？

パステルカラーのブルーとイエローを主体としたパッケージには、絞り出されたクリームのイラスト。たまりませんね。期待に胸を膨らませ、いざ実飲です。

まず率直な感想としては、甘い。期待通りにとにかく甘い。しかしながら、同時に意外とスッキリしている、という印象も受けました。

「ホイップクリーム直飲み」というコンセプトから、脂質の重たいこってりした味を想像していましたが、実際に飲んでみると「濃厚なミルクソフトクリーム」に近い味わいです。

それもそのはず、本商品は乳脂肪分4.3％の「アイスミルク」規格。ホイップクリーム特有の油脂感というよりは、しっかりとしたミルクのコクが際立っています。

また、食感にもこだわりが。本商品には通常よりも「小さい微細氷」が使用されており、クーリッシュ特有のシャリシャリ感を残しつつも、クリームらしい“ふわっ”としたなめらかな口当たりが楽しめます。

この微細氷のおかげか、想像していたよりもはるかに後味スッキリ。尾を引くようなクドさを感じることなく、最後まで飽きずに飲み切れました。

■ これだけ甘さとコクを楽しめて、優秀なカロリー数値

これだけ甘さとコクを楽しめて、さぞカロリーも「背徳」クラスだろうと覚悟してパッケージの裏面を見たところ、衝撃の数字が。

なんと1個あたり120kcal。他のクーリッシュ（バニラ等は約140kcal〜）と比較しても低めの部類に入ります。もちろん食べ過ぎは厳禁ですが、この満足感でこのカロリーなら、罪悪感なく楽しめそうです。

単品でも十分に美味しいですが、「ホイップクリーム」の名を冠する通り、トッピング素材としてのポテンシャルも秘めています。公式では「あんぱん」への注入や、「パイの実」にかけるアレンジが推奨されていますが、温かいパンケーキやコーヒーに乗せてもきっと合うはず。

夢の「直飲み」を叶えつつ、意外にも軽やかに楽しめる「クーリッシュ ホイップクリーム」。希望小売価格は194円（税込）。見かけたら即確保しても損しないレベルの一品と言えるでしょう。

