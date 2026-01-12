「第11回上方漫才協会大賞」が12日、大阪ミナミのなんばグランド花月で発表され、エバースが大賞に輝いた。

エバースは東京所属で16年にコンビ結成。24、25年のM―1ファイナリストで、25年は決勝3位となった。24年のNHK新人お笑い大賞、25年のABCお笑いグランプリ優勝など、関西の賞レースでも活躍した。

ネタを作るボケの佐々木隆史（33）は「ボクだけでなく町田ももらうんですか」と笑わせ、ツッコミの町田和樹（33）は「ボクもしゃべってますよ」と返してさらに笑いを誘った。

上方漫才協会会長の中田カウスは「作るネタ1本1本がすばらしい。町田君の返しもうまくなってる」と高評価だ。

2年連続でM―1決勝進出。「今年も頑張ります」と佐々木。「やってやりますよ」と町田も声を大にしていた。

大賞には昨年の「THE SECOND」で優勝したツートライブ、「キングオブコント」優勝のロングコートダディ、M―1王者のたくろう、「ダブルインパクト」優勝のニッポンの社長など、大阪所属21組と東京所属26組の計47組がノミネートされ、最終選考に残った7組からエバースが選出された。