HEY-SMITH、大阪城ホールでの20周年ワンマン＆47都道府県ツアー開催決定
HEY-SMITHが、結成20周年を記念した大阪城ホールワンマン＆47都道府県ツアーの開催を発表した。
大阪城ホールでのワンマンは＜HEY-SMITH 20th Anniversary ONE MAN SHOW＞として2027年4月3日に開催。2022年以来の約5年振り、バンド史上3回目のワンマンライブとなる。
さらに47都道府県ツアー＜HEY-SMITH 20th ANNIVERSARY ALL OVER JAPAN TOUR＞と題し、2026年7月22日横浜BAY HALLを皮切りに、2027年3月31日大阪豊中LIVE HOUSE LIP2ndまで駆け巡る。
チケットはそれぞれオフィシャル1次先行受付がスタートした。受付期間は1月25日まで。発表されるとのこと。
■＜HEY-SMITH 20th Anniversary ONE MAN SHOW＞
2027年4月3日(土) 大阪城ホール
開場16:00 / 開演17:00
チケット：アリーナスタンディング8,500円 / スタンドA指定席7,500円/スタンドB指定席7,000円
オフィシャル1次先行：1月25日(日)23:59まで
https://eplus.jp/heysmith_AOJ47tour/
■＜HEY-SMITH 20th ANNIVERSARY「ALL OVER JAPAN TOUR」＞
2026年
7月22日(水) 横浜BAY HALL
7月24日(金) 郡山HIPSHOT JAPAN
8月3日(月) 宇都宮HEAVEN’S ROCK
8月4日(火) 水戸LIGHT HOUSE
8月6日(木) 千葉LOOK
8月10日(月) 東京ガーデンシアター※
8月11日(火祝) 東京ガーデンシアター※
8月19日(水) 滋賀 U☆STONE
8月20日(木) 岐阜 club-G
9月8日(火) 長野CLUB JUNK BOX
9月10日(木) 富山SOUL POWER
9月11日(金) 金沢EIGHT HALL
9月16日(水) 甲府CONVICTION
9月17日(木) 熊谷HEAVEN’S ROCK
9月25日(金) Zepp Sapporo
9月27日(日) 新潟LOTS
10月11日(日) 名古屋COMTEC PORTBASE
10月12日(月祝) 福井県県民ホール
11月14日(土) 仙台GIGS
11月15日(日) 高崎芸術劇場 スタジオシアター
11月26日(木) 清水SOUND SHOWER ark
11月28日(土) 佐賀GEILS
11月29日(日) Zepp Fukuoka
2027年
1月9日(土) 高松オリーブホール
1月10日(日) 徳島市万代中央ふ頭 第二倉庫アクア･チッタ
1月12日(火) 松江AZTiC canova
1月13日(水) 米子AZTiC laughs
1月16日(土) 和歌山SHELTER
1月17日(日) 奈良EVANS CASTLE HALL
1月19日(火) 松阪M’AXA
1月20日(水) 京都FANJ
1月22日(金) なんばHatch
2月6日(土) 広島CLUB QUATTRO
2月7日(日) 山口RISING HALL
2月9日(火) 長崎アストロスペース
2月11日(木祝) 大分DRUM Be-0
2月13日(土) 鹿児島CAPARVO HALL
2月14日(日) 熊本B.9 V1
2月16日(火) 宮崎LAZARUS
2月18日(木) 岡山YEBISU YA PRO
3月4日(木) 神戸VARIT.
3月6日(土) 高知CARAVAN SARY
3月7日(日) 松山WstudioRED
3月11日(木) 秋田Club SWINDLE
3月13日(土) 青森Quarter
3月14日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE
3月16日(火) 山形ミュージック昭和Session
3月27日(土) 桜坂セントラル
3月31日(水) 豊中LIVE HOUSE LIP2nd
全公演対バン後日発表
チケット：4,600円（ドリンク代別）
※8月10日(月)、11(火祝) 東京ガーデンシアター公演
チケット：アリーナスタンディング8,500円 / スタンドA指定席7,500円/スタンドB指定席7,000円
オフィシャル1次先行：1月25日(日)23:59まで
https://eplus.jp/heysmith_AOJ47tour/
◾️＜HEY-SMITH「新曲お披露目TOUR 2026」＞
2026年4月16日 神奈川・川崎CLUB CITTA’
開場17:30 / 開演18:30
w/ Millington(US) / MAYSON’s PARTY
2026年4月18日 宮城・仙台Rensa
開場17:00 / 開演18:00
w/ Millington(US) / MAYSON’s PARTY
チケット：4,800円（税込）※前売り・全自由・ドリンク代別
https://eplus.jp/heysmith/
◾️＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026＞
日時：2026年10月24日・25日
会場：大阪・泉大津フェニックス
▼HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2026 特設サイト
https://haziketemazare.com/2026/
