新春を華やかに飾る大相撲初場所は１１日、両国国技館で初日を迎える。

東西に横綱、大関がそろい、激しい優勝争いが見込まれる今場所。豊昇龍、大の里の両横綱はともに不安材料を抱えているが、新大関の安青錦に注目が集まる中、今年最初の賜杯獲得に意欲を燃やす。

昨年九州場所千秋楽を左肩のけがで休場した大の里は、５日の横綱審議委員会稽古総見の後、出稽古で大関琴桜と肌を合わせるなどしてきた。稽古では左から攻めようとして持ち前の出足が止まる場面があり、「勝とう勝とうとしていて、上の意識が強くなっていた」と振り返った。「左」の使い方とともに、一気に運ぶ本来の相撲を取れるかが焦点となるだろう。昨年は年間３度の優勝を飾った。「去年を超えられるような良い１年にしたい」と意気込む。昨年３勝３敗だった王鵬戦が２日目に組まれ、序盤の難所になりそうだ。

１年前の初場所で優勝を飾り、場所後に横綱に昇進した豊昇龍は、左膝の状態が気がかりだ。今場所に向けた稽古では左膝にサポーターを着け、本調子ではない様子だった。「横綱として優勝がない」と、昇進後初優勝に並ならぬ意欲を燃やすが、課題の序盤戦を乗り越えた上で、本割と優勝決定戦で過去４戦全敗の安青錦をどう攻略するかが賜杯獲得のカギになってくる。

昨年の初場所で綱取りに失敗した琴桜は、その後膝のけがに苦しみながら、何とか大関の番付を保ってきた。稽古量も戻ってきた今場所は、昨年一度もなかった２桁勝利を達成した上で優勝争いに絡みたい。

昨年九州場所からの連覇と新大関優勝を目指す安青錦は出稽古を繰り返して調子を上げてきた。「自分の力を出し切る」と自然体で臨む。