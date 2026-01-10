人気レースクイーン、年齢の衝撃告白に反響「ずっと20代だと思ってました」「体型維持は並みの努力ではない」
レースクイーンやモデルとして活動する片瀬亜乃さんは1月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。40歳であることを公表し、大きな話題となっています。
【写真】人気レースクイーン、驚きの年齢明かす
そのうえで、今回年齢を公表する決断に至った思いとして、「いくつになってもやりたいことをして、着たい服を着れて、そしてこれから歳を重ねる女の子に40歳になってもまだまだずっと楽しく生きていけるよって言う事を伝えかったからです」と明かしました。
さらに、「ガッカリされた方も中にはいるかと思いますが、ありのままの自分を好きでいて今後の人生も楽しみ、これから歳を重ねることをネガティブに捉えてしまっている女の子達に少しでも楽しみになってもらえるようにお仕事以外でも今後も努力と挑戦をし続けていきたいなと思います」と今後への意気込みを語っています。
(文:勝野 里砂)
年齢を公表片瀬さんは、「40歳の最年長レースクイーンです！」とつづり、自身の写真を2枚掲載。年齢を感じさせない引き締まったスタイルです。片瀬さんは今まで年齢非公開で活動していたようで、その理由について「レースクイーンやキャンギャル、モデルなど見られる仕事は年齢に縛られる事も多く、年齢を公表することで仕事の幅が狭まりお仕事が少なくなる事を恐れて非公表として活動してきました」と説明しています。
この公表に勇気づけられる人もこの投稿にコメント欄では、「ずっと20代だと思ってました」「めちゃくちゃ先の人生に希望が持てる ありがとうございます」「年齢重ねての体型維持は並みの努力ではない」「『若さこそが価値』みたいな年齢に厳しい業界でやりたいことをやり続けられるよう､年齢に勝る価値を積み上げ､『40歳でもできる』って堂々と証明してるのはマジでかっけえ」との声が寄せられました。
