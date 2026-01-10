年の瀬に遺体となって発見された男性は、年末には奈良県内の実家に帰省する予定だったという……。

【写真を見る】「茶髪のきれいな奥さん」と近所で言われていた野村さん

男性は建設会社に勤める中窪新太郎さん（27）で、

「昨年12月22日夜、見るも無惨な姿で見つかりました。刃物による刺し傷や切り傷が十数カ所もあり、死後数日がたっていたとみられます」

と、警視庁詰め記者。

「現場は、東京都練馬区にある家賃11万円ほどの1LDKマンションの一室です。中窪さんの遺体はテープで目張りされた寝室のクローゼット内に入れられ、服が何枚もかけられていました。そばには消臭剤があり、室内に置かれた空気清浄機も稼働していた。警察は、何者かが中窪さんを殺害した末に隠蔽（いんぺい）しようとした殺人事件とみて、調べています」（同）

そもそもマンションの捜索が行われたきっかけは、

「中窪さんが発見される3日前の19日に起きた、西東京市の母子4人無理心中事件でした。現場となった家の状況などから、母親の野村由佳さんが3人の息子を道連れにしたのは間違いありません。と同時に、中窪さんが住んでいたマンションの賃借名義人は、誰あろう、彼女だったのです」

母子4人が無理心中した家（西東京市）

野村さんは当時36歳。ひと回り近く若い会社員と親密な関係にあったのだ。

昨年3月下旬から

先の記者が続ける。

「一家は5人暮らしでした。19日の夕方、野村さんの夫が仕事から帰宅した際、玄関のチェーン錠がかかっていた。なのに中からは物音がする。不審に思った夫が通報して警官と一緒に家に入ると、妻と息子たちが倒れていたわけです」

4人はそれぞれ、搬送先の病院で死亡が確認された。

「死因は、野村さんと高校生の長男が切創による出血死、次男と三男は首を絞められたことによる窒息死です。施錠されていたうえ第三者が侵入した形跡もなく、部屋には刃物や結束バンドが残されていました」

警視庁の幹部によれば、

「西東京の現場や野村さん宅の車などの捜索で練馬のマンションの契約書を発見。昨年3月下旬から借りていたことが分かりました。中窪さんのスマホも見つかり、彼の存在と交際も浮き彫りになった。野村さんの夫の胸中たるや、想像するに余りあります」

「息子さんが正月に帰ってくるのを楽しみにしていた」

目下、無理心中と中窪さん殺害、二つの事件の関連が焦点だ。

「明確になっているのは、二人は数年前から知人関係にあり、経緯は不明ながら交際に至った事実。そして中窪さんが練馬とは別に住所を定めた場所があるものの、野村さん名義で借りたマンションで暮らしていたこと。加えて、防カメ捜査などで彼女のマンションへの出入りも判明。その姿は事件があったと思しき日の前後にも確認されています」

中窪さんは12月14日にマンションへと帰って以降、外出していない。

「一方で、野村さんは15、16、17日とマンションに出入りしていました。16日に中窪さんのスマホから“体調不良で休みます”とのメッセージが勤務先に送られ、17日には、野村さんが空気清浄機を搬入している。殺人事件の捜査の結末が“被疑者死亡のまま書類送検”となるかどうか、慎重に検証しています」

被害者の中窪さんについて、奈良県内にある実家の近隣住民はこう語る。

「ご実家は老舗の工務店なんです。だから息子さんは東京に出て建設会社に入ってね。家業を継ごうとしてたかもしれへんのにこんなことになってしまって……。息子さんは小さい頃、よくお父さんの仕事にくっついて行って、後片付けまで手伝っていました。ご両親は、息子さんが正月に帰ってくるのを楽しみにしていたんですよ」

当世、道ならぬ恋は珍しくもない。だが、二つの事件から露呈した“禁断の二重生活”の代償はあまりに大きかった。

「週刊新潮」2026年1月15日号 掲載