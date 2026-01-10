日本とインドの両政府は、重要鉱物や半導体など戦略物資のサプライチェーン（供給網）強靱（きょうじん）化などを図るため、経済安全保障を巡る民間の対話枠組みを設置する方針を固めた。

茂木外相が１５日から訪印し、外相会談で一致する。重要鉱物などの輸出規制を強める中国への依存を減らし、経済的威圧に対抗する態勢作りを進める。

複数の日本政府関係者が明らかにした。新設するのは、「日印民間経済安全保障対話」で、初回会合を３月までに開くことで合意する見通しだ。経団連やインド工業連盟など、両国の経済団体が参加する。重要鉱物や半導体のほか、情報通信、クリーンエネルギー、科学協力、医薬品も重点分野とし、供給網強靱化策などを議論していく。半導体に使われるレアアース（希土類）の調達先多角化もテーマになるとみられる。

日印は経済安保に関する政府間の対話枠組みとして、次官級の「日印経済安保対話」を２０２４年に設置した。民間レベルの協力も進めることで、経済安保協力を重層的に進める。外相会談では、政府間対話の２回目会合の早期開催でも一致する予定だ。

ＩＴ分野に強みと豊富な人材を擁するインドとの間で、人工知能（ＡＩ）分野での政府間協力を進めるため、関係省庁担当者が参加する「日印ＡＩ戦略対話」の創設でも合意する。ＡＩの共同開発や人材育成、データセンターの整備などで協力する。

茂木氏は訪印に先立ち、１０〜１５日にイスラエル、パレスチナ、カタール、フィリピンも訪問する。