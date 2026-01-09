メイカーズは「完全ワイヤレス超音波カッターUK-PCシリーズ」を発売する。

【画像】材質ごとに自動調整で仕上がりも完璧に 性能紹介

「完全ワイヤレス超音波カッターUK-PCシリーズ」は、40kHz・最大40Wの超音波振動により、さまざまな物質を切る超音波カッターだ。着脱式バッテリーパック（Li-ion 7.4V 1300mAh）を採用しているため、ACケーブルやUSB給電が不要で、どこでも持ち運べる。

DPC（Dynamic Power Control）機能で材質ごとに出力を自動調整するため、きれいな仕上がりを実現する。

刃具を付属の砥石に付け替えることで簡易的な研磨が可能だ。

持ち運べる専用ケースに収納した状態で届けられ、商品到着後にすぐに使えるようになっている。専用ケースには替え刃20枚とカッターホルダーを同梱している。本体キャップは刃具交換用のレンチ付きマグネットツールになっており、刃具の交換も安全に取り替えられる構造だ。

「完全ワイヤレス超音波カッターUK-PCシリーズ」は、個人向けはAmazon、法人向けは自社オンラインストアで発売している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）