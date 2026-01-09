2009年に誕生したビットコインを筆頭に近年注目を集める暗号資産ですが、「リスクが大きそう」と感じて手が出せない人も多いのではないでしょうか。実際、一獲千金を狙って失敗する人も多く存在する暗号資産ですが、正しい知識と冷静な判断力を持てば恐れるものではありません。本記事では松田康生氏、桝本誠二氏の著書『暗号資産で100万円が消えた僕に儲かる方法を教えてください！ 暗号資産アナリストから学ぶ「1億円を目指す」投資法』（翔泳社）より一部を抜粋・編集して暗号資産の基本について解説します。

登場人物

松田康生…楽天ウォレットシニアアナリスト。2018年より暗号資産交換業者で暗号資産市場の分析・予想に従事。

枡本誠二…五十路で初の資産運用・暗号資産投資に挑んだが、3ヵ月足らずで大損失。100万円失ったライター。

暗号資産の市場はこれからもっと大きくなる？

松田：暗号資産の市場はこれからもっと大きくなると思いますよ。

枡本：そうなんですね。具体的にどういうところが成長しているんでしょうか？

松田：たとえば、アメリカ政府が金や原油と並んで国の資産としてビットコインを保有しはじめました。ニューハンプシャー州やテキサス州も続き、大きなニュースになったんです。

枡本：へえ、それはすごいですね。公的機関が保有しはじめると安心感も出ますよね。

松田：そうなんです。それから、ミシガン州やウィスコンシン州の公的年金基金が実際にビットコインを購入しているんです。これは投資先として暗号資産が認められてきた証拠です。

枡本：公的年金って、普通はかなり慎重に運用されますよね。そういうところが買いはじめると信頼感が増しますね。

松田：まさにそうです。これまでは個人のマニアや投資家が中心でしたが、こうした機関投資家や国、州が市場に入ってくると、資金も一気に増えますし、市場の安定性も高まります。

枡本：これからもっと多くの人が参加していくイメージですね。

松田：はい。もちろん市場にはリスクもありますが、今の流れを見ると暗号資産の普及はこれからますます進んでいくと思います。たとえば、今はまだ1700万円くらいのビットコインですが、これがさらに広がれば、もっと価値が上がる可能性もあります。

枡本：そう考えると、初心者でも少しずつ学んで参加していく価値はありそうですね。

松田：その通りです。焦らずしっかり勉強して、信頼できる情報をもとに行動するのが大事ですね。

金はビットコインの時価総額の10倍、株はその5〜10倍

枡本：ビットコインは、デジタルゴールドと言われ、よく「金」と比べられると思いますが、これはどういう意味ですか？

松田：ビットコインは価値の保存手段、つまりお金の貯め方の1つとして見られているからです。昔は貯金するときに金（ゴールド）を持つ人が多かったですが、今はその代わりにビットコインを選ぶ人が少しずつ増えているんです。

枡本：そうなんですね。株式投資も貯金のような感覚でやる人もいますが、株は企業のオーナーになるという意味もありますよね。

松田：そうです。株は企業の所有権の一部を持つことになりますが、ビットコインは、そういった利益を生み出すものではありません。単に価値を保つためのものです。

枡本：そういった意味では、金と同じなんですね。

松田：そうですが、市場の大きさが全然違います。ビットコインの時価総額は金の約10分の1で、株式市場はそのさらに5倍から10倍も大きいんです。

枡本：ということは、ビットコインと金、株式市場を比べるとかなりの差があるってことですね。

松田：その通りです。デジタルゴールドとして金の時価総額に肩を並べると考える人もいます。しかし、株式市場は世界中の企業活動の価値が全部集まっているものですから、ビットコインが同じくらいの規模になるのはちょっと難しいと思いますが、逆に言えば伸びしろもあるということです。

インフレ対策としても注目されるビットコイン

枡本：インフレになるとビットコインはどうなるんですか？

松田：まずインフレになると、円やドルの価値がどんどん下がっていきます。たとえばコロナ禍のとき、政府や中央銀行がお金をどんどん増やしたんですよ。

枡本：コロナ禍で、市場に出回るお金の量が増えたんですね。

松田：たとえば、アメリカではコロナのときに1人あたり1000ドル配ったり、次に2000ドル配ったりしました。それは国が借金して国債を発行し、FRB（連邦準備制度理事会）がそれを買い取っているんです。これだけお金が増えれば、インフレになるリスクが高まります。

枡本：インフレって、物の値段が上がって、お金の価値が下がることですよね？

松田：その通りです。インフレが進むと、銀行に預けているお金の価値も目減りしてしまう恐れがあります。将来的に預金の価値が減ってしまうかもしれないという不安から、多くの投資家がリスクヘッジをはじめたんです。

枡本：リスクヘッジとは？

松田：リスクヘッジとは、インフレや市場の不安定に備えて、お金の置き場所を分散することです。具体的には、株や不動産、金、そしてビットコインなどの資産に投資する動きが増えます。コロナ禍後でそれらの価値が一気に上がったのも、この背景があるんです。

枡本：ビットコインもインフレ対策として注目されているんですね。

松田：そうです。だから今のビットコインの急上昇は、こうしたインフレ懸念や中央銀行の大量の資金供給が大きな理由の1つだと言えます。またビットコインは、4年サイクルで上昇する傾向があります。

枡本：そのサイクルは景気に左右されないんですか？

松田：されないこともないですが、4年に1度、発行されるビットコインの数が半分になります。これを半減期といいビットコインが希少になるため価格が上がります。暗号資産投資をすでにやっている人の間では有名なため、半減期の1年〜1年半前から上昇を続けるのです。

枡本：じゃあ、上昇前に買うのがいいんですね。

松田：そうですね、しかしいろいろな社会情勢にも左右されるため、上昇フェーズがいつからなのか、どのくらい大きいものかはわかりません。

松田 康生

楽天ウォレット株式会社 シニアアナリスト

桝本 誠二

クリエイターズアイ 代表取締役／ライター