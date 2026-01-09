2025年12月期および2025年度（2025年1月〜12月）

日本自動車販売協会連合会は、2025年12月期および2025年度（2025年1月〜12月）における登録車新車販売の車名別ランキングを発表した。

2025年12月期 登録車通称名別新車販売トップ10

1位 トヨタ・ヤリス：1万1602台

2位 トヨタ・シエンタ：9239台

3位 トヨタ・ライズ：8665台

4位 トヨタ・カローラ：8378台

5位 トヨタ・ルーミー：7758台

6位 ホンダ・フリード：6968台

7位 トヨタ・アルファード：5656台

8位 トヨタ・ノア：5376台

9位 トヨタ・ヴォクシー：5307台

10位 日産セレナ：5078台

2025年度 登録車通称名別新車販売トップ10



トヨタ・ヤリス トヨタ自動車

1位 トヨタ・ヤリス：16万6533台

2位 トヨタ・カローラ：13万8829台

3位 トヨタ・シエンタ：10万6558台

4位 トヨタ・ライズ：10万851台

5位 トヨタ・ルーミー：9万5221台

6位 ホンダ・フリード：9万437台

7位 トヨタ・アルファード：8万6959台

8位 トヨタ・ノア：8万65台

9位 トヨタ・ヴォクシー：7万8760台

10位 日産ノート：7万8123台

登録車の2025年12月期の車名別販売台数は、前年同月比23.9％減ながら1万1602台を販売したトヨタ・ヤリスが、16カ月連続での首位に輝く。

続く第2位には、同33.7％増の9239台を登録したトヨタ・シエンタが前月から2ランクアップで位置。第3位には、同99.1％増の8665台を売り上げたトヨタ・ライズが前月と同位で入った。

また、第4位には同34.1％減の8378台にとどまったトヨタ・カローラが前月から2ランクダウンで、第5位には同211.8％増の7758台を成し遂げたトヨタ・ルーミーが前月と同位でランクインする。

以降はホンダ・フリード、トヨタ・アルファード、トヨタ・ノア、トヨタ・ヴォクシー、日産セレナの順で並び、トップ10のうちトヨタ車が前月と同じ8車種となり、対してホンダ車はヴェゼルが第12位まで陥落したことから前月から1車種減って1車種、日産車はセレナが再ランクインしたことから前月の0車種から1車種に増えた。

トップ10以降

トップ10以降では、従来と同じくSUVおよびクロスオーバーモデルの好調ぶりが続く一方で、一部改良や特別仕様車を設定したモデルの伸びが目立った。

5月に新グレードのAIR EXやPREMIUM LINE BLACK EDITIONを追加したホンダ・ステップワゴンは前年同月比66.1％増の4539台を販売して第13位に、5ドア仕様のノマドの増産を図るスズキ・ジムニーは同95.7％増の4245台を達成して第14位に位置。



トヨタ・ヤリスクロス トヨタ自動車

また、昨年12月に機種変更を実施したマツダCX‐5は同88.0％増の2624台を販売して第22位に、10月にビッグマイナーチェンジを図ったスズキ・クロスビーは同106.9％増の1817台を成し遂げて第26位に入る。

さらに、10月にマイナーチェンジを図るとともに車両価格を大幅に引き下げた電気自動車のトヨタbZ4Xは同4133.3％増の762台を売り上げて第40位にランクインした。

一方、登録車の2025年度の車名別ランキングは、受注残の積極解消を図ったトヨタ・ヤリスが前年度比0.2％増の16万6533台を販売して2年ぶりの首位に就く。前年度首位のトヨタ・カローラは、同16.1％減の13万8829台にとどまって第2位に陥落した。

以降はトヨタ・シエンタ、トヨタ・ライズ、トヨタ・ルーミー、ホンダ・フリード、トヨタ・アルファード、トヨタ・ノア、トヨタ・ヴォクシー、日産ノートの順で続き、トップ10中8モデルがトヨタ車と、2024年度より2モデル増える結果となった。