ÂçÅÄ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óàÌ©¼¼»¦¿Íá¤Î²ø¡¡¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯Ï·µà¤Ç¡ÖÃ¯¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¡×¤æ¤ë¤æ¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼
¡¡£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç·ì¤À¤é¤±¤ÎÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±Æü¸áÁ°£±£°»þ£³£°Ê¬º¢¡¢ÂçÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó£³³¬¤Î°ì¼¼¤Ç¡ÖÏ¢Íí¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤Í§¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¥«¥®¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë£´£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬·ì¤À¤é¤±¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Éô²°¤«¤é¶§´ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾åÈ¾¿È¤Ï¥Ñ¡¼¥«¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤Ï²¼Ãå»Ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éô²°¤Ë¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¼´Ø¤äÁë¤Ï»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÌ©¼¼¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï£Ê£ÒÂç¿¹±Ø¤«¤é£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿½»Âð³¹¡£¶á¤¯¤ËÂç·¿¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤ä¸òÄÌÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¼£°Â¤¬°¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Î½»¿Í¤¬Â¿¤¯¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£³³¬¤ËÃÎ¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡Ö¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¹Ô¤¯£³³¬¤Ç»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ÏÀÎ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ó¥¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ²ò¾û¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï·µà²½¤·¤Æ¤¤¤Æ²¡¤·¤Æ¤âÈ¿±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Æ°¥É¥¢¤ÇÃ¯¤Ç¤âÆþ¤ì¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£´ÉÍý¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÄ«¤Î£¸»þ¤°¤é¤¤¤«¤é¸á¸å£´»þ¤Þ¤Ç¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬ËüÁ´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÌ©¼¼¤Çµ¯¤¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£