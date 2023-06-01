栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件で、公開手配された男が現場の指示役とみられる男に4000万円の報酬を示唆するメッセージを送っていたことがわかりました。おととい（29日）公開手配された益田和彦容疑者（48）は今月14日、仲間と共謀し、栃木県上三川町の住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）を殺害した強盗殺人の疑いがもたれています。この事件ではこれまでに実行役の少年4人と、少年らに指示を出していたとみられる