当時17歳の被害者Aさんを北海道旭川市の景勝地「神居古潭」の吊り橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告（23）。事件から約2年経ち、ついに公判が始まったが、「殺意はなく、（Aさんを）橋から落下させてもいない」と殺人罪を否認している。【写真】タバコのようなものを持ち、カラオケで熱唱する内田被告。不倫疑惑が報じられた警部補と一緒にいる姿なども5月27日に旭川地裁で行われた第3回公判では、