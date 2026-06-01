息子を殺害した疑いで逮捕された父親が「将来を悲観していた」と話していることがわかった。無職の吉伊敏彦容疑者は5月27日、成田市並木町の自宅アパートで、小学6年生の息子・吉伊大聖さんを殺害した疑いで逮捕され、けさ送検された。その後の捜査関係者への取材で、吉伊容疑者が「お金がなく将来を悲観していた。息子を一人で残せなかった」と話していることが新たにわかった。調べに対し、吉伊容疑者は「首を絞めて殺した」と容