栃木・上三川町で5月14日に発生した強盗殺人事件で“主導役”を担っていたとして、48歳の男が公開手配されている。Mr.サンデーでは男の元妻を独自取材。事件後のやりとりを明かした。元妻「報道で知りびっくり」「事件のことは知っていましたが、元夫が関わっていたことは報道で知り、びっくりしました」Mr.サンデーの取材にそう話したのは、栃木県の強盗殺人事件で公開手配された、益田和彦容疑者（48）の元妻だ。益田容疑者の元