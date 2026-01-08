驚きの大きさ！ローソン「ご当地！関東　うまいもん祭」たれにおぼれる！おっきなみたらし団子　2個入

ローソンは、2026年1月13日(火)より、関東甲信地区の店舗にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

スイーツコーナーには、見た目のインパクトと味わいにこだわった、特大のみたらし団子が登場します。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」たれにおぼれる！おっきなみたらし団子 2個入

発売日：2026年1月13日(火)

価格：279円(税込)

販売場所：関東甲信地区のローソン店舗

一見すると煮卵と見間違えるほどの大きさを誇る、迫力満点のみたらし団子。

たっぷりとかかったみたらしタレには焦がし醤油を効かせ、香ばしさをプラスしています。

団子自体は柔らかくもちもちとした食感。

さらに中には粒あんが入っており、タレの甘じょっぱさとあんこの甘みが口の中で絶妙にマッチします。

「たれにおぼれる」という商品名の通り、タレを存分に絡めて堪能できる和スイーツです。

「ご当地！関東 うまいもん祭」開催

ローソンは、2026年1月13日(火)より、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

関東甲信地区では、江戸時代中期に関東で生まれた「濃口醤油」をテーマに商品を開発。

旨味と香りの強さが魅力の濃口醤油を“焦がし醤油”に仕上げることで、香ばしさをアップさせた計8品がラインナップされます。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」たれにおぼれる！おっきなみたらし団子 2個入の紹介でした。

