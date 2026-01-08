姉妹のように仲良しな猫さんの前で、倒れたフリをしてみた女の子。心配してくれるかと思いきや、予想外の反応だったそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「微笑ましくて好きw」「最高です、ツボに入って笑ってしまいました」「お姉ちゃん演技上手すぎでしょw」といったコメントが寄せられています。

【動画：大好きな女の子が突然『目の前で倒れるフリ』をしたら、優しい猫は…予想外のリアクション】

演技開始！

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、猫さんたちと6歳の娘さんによる微笑ましい一幕。始まりは寝る前の時間、「ぐぇっ！」と声を上げて、パタリ。娘さんが迫真の演技を見せ、猫さんたちの前で倒れたフリをしてみたのだといいます。

ママさんがまず気になったのは、「ももまる(愛称ももち)」ちゃんの反応。娘さんのことが別格に大好きだそうなので、さぞ心配してくれると思われたのですが…。

まさかのリアクション

テレビ下のスペースにちょこんと収まっていたももまるちゃんは、姿勢を正してまさかのじっと見ているだけ。ドキドキしているであろう娘さんの背中には、「何してるの？」とでも言いたげなクールな眼差しが向けられていたといいます。

温度差のある両者の姿にママさんが笑いを堪えきれずにいた中、兄貴分の「とらまる」くんまでもがスルーし、ももまるちゃんにちょっかいを出していたそう。諦めきれない娘さんがテイク2を実行するも、ふたり揃って逃げられてしまったそうです。

渾身の泣き真似も…？

続いて、ママさんに怒られて泣くという演技に入った娘さんは、これまた知らなければ騙されてしまうほどの見事な泣き真似を披露。反応を示したももまるちゃんも近づいてきたことで、さらに演技に力が入ったといいます。

ところが、ももまるちゃんは全てお見通しとばかりに、ソファの上でどっしりと構えていたそうで、「いつもそばにいるからなんでもわかるのかな」と語るママさん。残念ながら結果は完敗、最後はさすがの洞察力を見せたももまるちゃんをぎゅっと抱きしめた娘さんなのでした。

投稿には「流石♡ももちはわかってるね～」「こりゃバレバレで(笑)やっぱりわかるんだなぁ」「とらも行ってやれよ～って呼びに行ったのかな」「ニャンズの方が一枚上ですね」「こんなに演技うまいのに…ももち賢いな」「動物の観察眼はすばらしいですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、可愛い猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。お互いのことは何でもお見通しなももまるちゃんと娘さんのラブラブな姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。