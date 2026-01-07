この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【耐えられない…良すぎて】新型クロスビー納車1ヶ月でわかったココが◎7つ! ✕5つ! 価格･内装･車中泊･加速などソリオと比較して満足度は? | SUZUKI X-BEE 2025マイナーチェンジ」と題した動画を公開。納車から1ヶ月が経過したスズキの新型クロスビーについて、実際に所有して見えてきた7つの良い点と5つの残念な点を詳細にレビューしている。

ワンソクTube氏は、まず良い点として7項目を挙げる。特に「個性的で可愛らしい見た目」を高く評価しており、「この新しいクロスビーのデザインだったからこそ買った」と断言。SUVらしいスタイルと丸みを帯びた独自のデザインが、他のどのクルマにも似ていない魅力を持っていると語った。また、「コンパクトであることは最も優れた性能の一つ」として、全長3.7m台、全幅1.6m台という5ナンバーサイズならではの取り回しの良さを絶賛した。

走行性能についても、「想像してたより良い」と評価。静粛性の高さや、マイナーチェンジで剛性が高められたことによるしっかりとしたステアリングフィール、上質な乗り心地に驚きを示している。さらに、電動パーキングブレーキや全車速追従機能付きアダプティブクルーズコントロール、レーンキープアシストといった安全・運転支援装備が大幅に進化した点も、満足度を高める大きな要因であると指摘した。

一方で、残念な点も5つ挙げられている。センターコンソールのトレーが浅く、「スマホを置くくらいしかできない」使い勝手の微妙さや、運転席のアシストグリップがない点、後席中央のヘッドレストが省略されている点などを指摘。細かい部分での改善を望む声も上がった。

総括として、いくつかの惜しい点はあるものの、デザイン、ユーティリティ、走行性能、先進装備のすべてがコンパクトなボディに凝縮されており、「本当によくできている」「価格設定がおかしいレベル」と、その完成度の高さを絶賛。非常に満足度の高い一台であると結論付けている。

