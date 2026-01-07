離婚伝説が本日1月7日にリリースした新曲「ステキッ！！」のMVが、同日20時にプレミア公開。本映像には俳優の笠松将が出演する。

（関連：米津玄師、Number_i、aiko、ano、片寄涼太、離婚伝説……注目新譜6作をレビュー）

本楽曲は、1月9日から放送されるTVアニメ『ハイスクール！奇面組』のエンディングテーマとして書き下ろされた最新曲。今作も、離婚伝説の活動当初からクリエイティブを共にしている映像制作チーム stacksからオカダワタルがディレクターを務めた。

さらに同日、MVプレミア公開直前となる19時ごろよりYouTube Liveの生配信も決定している。

・笠松将 コメント

早朝からの撮影でしたが、出番の無いはずの離婚伝説のお二人と喫煙所で出会い、簡単な挨拶をしました。昼過ぎにかけて撮影が進み、夕方からは第2現場でテイクを重ねます。離婚伝説のお二人はご自身の撮影が終わっていたはずなのに、最後まで残り、監督と共にモニターをチェックしています。自分の作品に責任を持たれている姿がとてもステキッ！！と思いました。

（文＝リアルサウンド編集部）