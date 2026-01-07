【GALLEON 100 SD】 1月6日 発表 価格：349.99ドル

Corsairは1月6日、ゲーミングキーボード「GALLEON 100 SD」を発表した。米国では予約受付中で、価格は349.99ドル。

本製品は、同社傘下の「Elgato」とコラボレーションしたゲーミングキーボード。右端にショートカットコントローラー「Stream Deck」を内蔵しており、12個のLCDキーと2つのロータリーダイヤル、インフォメーションディスプレイを搭載している。

キーボード部分は、キースイッチに「CORSAIR MLX Pulse」を搭載しており、6層の消音フォームによってタイピング中のノイズを低減。最大8,000Hzのポーリングレート、SOCDに相当する「FLASHTAP」にも対応している。

米国では既に予約受付を開始。日本での販売は未定だが、Corsair Japan公式Xが「Stay tuned…」と投稿しており、今後の動きが期待される。

