バー「ル・コンステラシオン」の入り口部分を捉えた写真/Maxime Schmid/AFP/Getty Images

（CNN）スイスのスキーリゾート地クランモンタナで1日未明に発生した火災で、地元当局は6日、現場となったバーでは5年間にわたり点検が実施されていなかったと明らかにした。

バー「ル・コンステラシオン」で起きた火災では40人が死亡した。クランモンタナの自治体トップによると、2019年以降は消防点検が行われていなかったという。

首長のニコラ・フェロー氏は記者会見で、バーで点検が行われていなかったことが分かり、自治体として「非常に遺憾に思っている」とコメント。「司法が我々に帰すと判断する責任は、すべて負う」と付け加えた。

フェロー氏によると、バーのような施設では地元当局者が毎年点検を行い、厨房（ちゅうぼう）など出火の恐れがあるエリアを評価することになっているという。

フェロー氏は、スイス検察が開始した刑事捜査に地元自治体が関与するかどうかは「判事の判断に委ねられる」とも述べた。

1日未明の火災では最年少14歳を含む10代の若者も犠牲になり、十分な年齢確認が行われていたかどうか疑問が浮上している。犠牲者の年齢は14〜39歳で、うち15人は18歳未満。最年少は14歳のスイス人少女とフランス人少年だった。