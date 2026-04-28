大ヒットドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン3より、迫力満点の予告編が公開された。米HBO・HBO Maxで2026年6月21日より放送・配信開始となる。 ジョージ・R・R・マーティン著『炎と血』に基づく本作は、「ゲーム・オブ・スローンズ」の約200年前を舞台に、ターガリエン家の玉座を巡る内戦を描いた物語。シーズン1は2022年、シーズン2は2024年にリリースされ、