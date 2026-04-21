スイス発のチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」は、2026年4月10日から5月31日までの期間限定で「PICK&MIX詰め放題」を開催しています。詰めれば詰めるほどお得！「リンドール」をはじめとしたチョコレートを袋いっぱいに詰められる大好評企画「PICK&MIX詰め放題」がパワーアップ。アウトレット店舗での開催は今回が初めてです。今年の春の詰め放題専用バッグはレッドとブルーのポップなカラーで、カラフルなリンドー