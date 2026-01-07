将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が1月7日、大阪府高槻市の関西将棋会館で山崎隆之九段（44）と第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦の対局を開始した。振り駒の結果、先手番は藤井竜王・名人に決定した。

伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。2期ぶりの叡王位奪還を目指す藤井竜王・名人は、初戦で山崎九段との激突となった。

藤井竜王・名人は、2023年10月に史上初の全八冠制覇を達成。しかし、2024年には叡王、2025年には王座とそれぞれ伊藤叡王にタイトルを奪われる結果となった。2026年の初陣は、再び八冠を目指すための大事な一番だ。

対するは、将棋界屈指の独創性が光る山崎九段だ。叡王戦では、タイトル戦昇格前の第1期（2015年度）叡王戦で優勝した実績を持つ。今回は九段予選を突破し、2期ぶり4回目の本戦に挑む。

両者の公式戦対戦成績は藤井竜王・名人の4勝1敗。2024年の棋聖戦五番勝負第3局以来の対局では、どのような作戦がぶつかり合うのか。本局の勝者はベスト8に進出し、次戦で千田翔太八段（31）と対戦する。持ち時間は各3時間。

