『SASUKE』欠場の『Snow Man』岩本照に「もう出るな」と批判の声が噴出

「今回は申し訳ございません」と謝罪も…

毎年恒例となっている大型特番『SASUKE2025 〜第43回大会〜』（TBS系）が、’25年12月24〜25日にかけて、初の２夜連続で放送された。今大会をめぐっては、初めてSTARTO ENTERTAINMENTから出場を果たした“元祖SASUKEアイドル”の『A.B.C-Z』塚田僚一（39）が「最後の挑戦」となることを発表。

そんな中、「コンディション不足」のため、無念の敗退となった『Snow Man』岩本照（32）に対して、視聴者からは容赦ない批判が寄せられてしまった。

『SASUKE』は、挑戦者が多種多様な障害物を乗り越えながらステージクリアを目指すという、スポーツ・エンタテインメント番組。旧ジャニーズ事務所のアイドルからは、第31回大会（’15年７月放送）でA.B.C-Z・塚田が初挑戦。彼に続き、岩本も第33回大会（’17年３月放送）に出たが、1stステージで脱落してしまい、さっそく『SASUKE』の洗礼を受けてしまった。

「以降は塚田＆岩本をはじめとして、旧ジャニーズではCDデビュー前のジュニアも『SASUKE』に参戦するようになりました。特に近年の同番組は、岩本をフィーチャーしている傾向にあり、常連挑戦者らと絡む場面が定期的に映っています。

しかし、視聴者の中には、岩本の存在を快く思っていない人たちが一定数いるんです。というのも、岩本が1stステージをクリアできたのは６度目の挑戦となった第38回大会（’20年12月放送）であり、いまだにファイナルステージに手が届いていません。過去の成績が優秀ではないにもかかわらず、番組側が“岩本推し”を続けることが不服なのでしょう」（芸能ライター）

実際、岩本が’24年８月放送の『SASUKEワールドカップ2024』（同）においてJAPAN Blueのメンバーに選ばれた際も、ネット上では「岩本、一回もファイナルステージをクリアしてないのによく出られるね。どうせ今回もダメだろうな」など、辛らつな意見が上がっていたほどだ。

そんな岩本は、通常の『SASUKE』に10回出場してきたが、今大会に関しては、当日の「コンディション不良」により、敗退したことが11月下旬時点で明らかになっていた。

そして、12月24日のオンエアでは岩本の順番が回ってきた時に、「当日のコンディション不足で欠場となりました」とのアナウンスが。

岩本自身は「いろんな環境と状況の中で出場者の皆さんが準備して、“この日のために”という中で僕がプレーしている姿を皆さまに見せてあげられないという……。応援してくださっている方々に向けて、本当に申し訳ございません」と、謝罪。

また、「もし皆さんが許してくれるのであれば、僕は生で残りの『SASUKE』もしっかり見させてもらって、ちゃんといろんな人たちの思いも背負って、これからの『SASUKE』に挑ませていただきたいなっていう思いは、もちろんあるので。今回は申し訳ございません」と語り、一礼していたのだった。

ネット上では賛否両論

これを受けてネットユーザーからは、

〈岩本照、『SASUKE』史上、最高に最低。二度と出てきてほしくない〉

〈岩本がポンコツすぎる。体調不良ならはじめから言えよ。もう『SASUKE』に出るな〉

〈岩本のお涙頂戴シーンとか、マジで需要ない〉

〈岩本の『挑戦する姿を見せて“あげられなくて”』っていう発言は、マジで勘違いが甚だしくて冷めた。別にお前は見たくないんだよ〉

と、辛口コメントが相次いでいた。なお、番組内では「コンディション不足」についての詳しい説明はなし。その理由がはっきりしないにもかかわらず、現場に残った岩本がほかの挑戦者を見守りながらアドバイスを送っていたため、「何様だ」と思われてしまったのかもしれない。

「ただ、収録当日は雨が降っていたこともあり、ファンの間では“ケガをしてほかの仕事に影響が出ないよう、事務所から出場ストップがかかったのではないか？”と指摘されています。現在、Snow Manは多くの仕事を抱えており、11月15日から５大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』も開幕。ケガは避けたいタイミングでしょう」（前出・同）

その一方で、

〈番組ファンの自分から見て、岩本照は低迷気味だった『SASUKE』をまた盛り上げた１人だと思う。誰が何と言おうと、岩本照は『SASUKE』に必要〉

〈岩本を叩いてる人は、たいして『SASUKE』好きじゃないでしょ。毎年、番組を見ていれば、岩本が中途半端な気持ちで取り組んでないって知ってる〉

〈岩本くん、ネットで叩かれててめっちゃ可哀想。諦める判断は簡単じゃなかったと思うし、来年また帰ってきてほしい。何よりも、彼は熱血だから好き〉

と、擁護の声も。岩本が仲間を応援する姿に好感を抱いている人は少なくないようだ。次回のチャレンジでは、自身への否定的な意見を跳ね除けるほどの活躍を見せてほしい。