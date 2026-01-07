1月7日「爪切りの日」に観たい！飼い主の爪をケアするコツメカワウソ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
1月7日は、古来より新年で初めて爪を切る「爪切りの日」とされていることをご存知ですか。その由来は「七草爪」と言われ、春の七草を浸した水に指を入れて爪が柔らかくなってから切ると、その年は１年間病気にならず健康に過ごせると言われているのです。
そんな「爪切りの日」に観たいのが、YouTubeチャンネル「Aty」の動画、『まさかカワウソに爪を切ってもらう日が来るなんて思いもしなかった[Otter Life Day 742]』。爪を切ってもらったカワウソのういちゃんが、お返しとばかりに飼い主さんの足の爪を手入れしてあげるという、びっくりするような光景が収められています。
動画に登場するのは、コツメカワウソのアティくんとういちゃん。コツメカワウソの爪はその名のとおり米粒のように小さくて、上向きにちょこんと生えています。 アティくんは爪のケアが得意で、手も足も爪が伸びてくると自分で噛んで短くカットするので、いつもきれいに整えられています。一方、ういちゃんの爪切りは完璧ではありません。飼い主さんがういちゃんの足の爪をチェックすると、少し伸びていることが判明。爪が伸びていると、川で泳ぐ時やお散歩する時に剥げたり怪我をしてしまう恐れがあるので、猫用の爪切りで切ってあげることにしました。膝の上で仰向けになったういちゃんは、とても大人しく爪を切らせてくれます。
ある日のこと、足元にやってきたういちゃんが、飼い主さんの足の小指をカリカリと噛み始めたのです！何をしているんだろう？と訝る飼い主さん。どうやらういちゃん、爪切りのお返しに飼い主さんの爪をケアしてくれているようです。真剣な様子はまるでプロのネイリストのよう。驚くほど器用に爪の部分だけを噛んでいるので、痛みはまったくなく、むしろ気持ちが良いのだとか。
しばらくしてケアを終えたういちゃん。飼い主さんが爪を確認すると、小指の爪の横の部分がきれいに削られていました。飼い主さんへの愛情と感謝が伝わってくるういちゃんの様子は、視聴者をほっこりした気分にさせてくれるはずです。
1月7日の「爪切りの日」。カワウソに爪のケアをしてもらえない方は、ぜひ「七草爪」で今年の健康を祈願してみてはいかがでしょうか。
カワウソのアティとういと一緒に、日本全国の川で泳いでいます。自然の美しさ、大切さを視聴者の皆様に伝えるとともに、動物福祉について考えるきっかけになれば幸いです。