大人も心躍るーーーッッ♡【ダイソー】素通り不可避の可愛さ！「キャラクターグッズ」
【ダイソー】では大人も欲しくなるような、可愛いデザインの「キャラクターグッズ」が勢ぞろい。今回ご紹介するのは、文具系・収納系・キッチン系のアイテム。日々の生活に彩りやときめきを添えながら、ちょっとした推し活も満喫できそうです。グッズを手軽に集めたい人はぜひお見逃しなく。
シールもセットで付いてくる「五型ポチ袋（ハローキティ）」
ポチ袋とシールがセットになったお得感のあるこちら。のりやテープいらずで簡単に封ができ、同じハローキティの絵柄で合わせれば統一感も出ます。あたたかみのあるタッチで描かれたイラストがとってもキュート。小さなお菓子のラッピングや、レシート入れとしても使えそうです。
スマホケースに挟むのも良さそうな「シールステッカー」
@nanaironotobira2さんが「再販してました」と語るこちらのステッカー。リボンを身につけた可愛らしいサンリオキャラが全10種類ラインナップしており、思わず集めてコレクションしたくなりそうです。台紙はカラフルで淡い色が映えるデザイン。そのままスマホケースに挟むのもアリかも。
底マチがあって自立しやすい「ポーチ（フィガロ）」
ピノキオに登場するフィガロの刺繍がワンポイントとしてあしらわれた、シンプル可愛いポーチ。底マチがあるため自立してくれそうです。ファスナーも同色にした一体感もたまりません。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「ボールペンが余裕で入る大きさで、筆記用具や文房具のほかに、化粧道具を入れても良さそう」とのこと。
使い道はさまざま「ペーパーナプキン」
ミッフィーの絵柄や花があしらわれた可愛いペーパーナプキン。カトラリー置きに使うのはもちろん、お食事中の衣類汚れ防止にも使える便利なアイテムです。サイズは25 × 25cm。おうちのみならず、職場でのランチョンマット代わりにも使えそう。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事ではftn_pics、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：S.Hoshino