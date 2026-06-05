6月4日、「東スポWEB」が、森七菜と青木柚が、都内の高級飲食店で密会していたことを報じた。人気若手俳優同士のニュースに世間は騒然となったが、一部のファンからは納得する声もあがっている。同紙によると、2人が目撃されたのは5月中旬。都内の高級飲食店で仲よく食事を取り合い、終始笑顔で過ごした様子が記されている。「森さんと青木さんは、2025年10月に公開された映画『秒速5センチメートル』で共演。青木さんは主人公