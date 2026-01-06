モデルの古谷恵さんが昨年12月19日に亡くなりました。47歳でした。古谷さんは自身のSNSなどを通じて大腸がんのステージ4だと公表しており、Xのプロフィール欄には「2025.10フリュザクラをもって抗がん剤治療は終了。緩和治療のみに変更となります」と記していました。



所属事務所のボンイマージュは昨年12月22日、公式サイトを通じて「弊社所属の古谷恵さんが2025年12月19日、誠に残念ながら逝去されました。以前より闘病されており、懸命に治療に取り組まれておりました」と発表。



「共に過ごした時間は、私たちにとってもかけがえのないものであり、深い感謝の気持ちとともに、その存在の大きさを偲んでおります」と追悼しました。



さらに、古谷さんの人柄について「恵さんはとても気さくで、常にさりげない気配りを忘れず、自然と人が集まる、温かく朗らかなお人柄でした。モデルとして第一線を退いてからも、そのお人柄でご主人と一緒に立つ“Bistro11”においても、多くのお客様に親しまれていました」と振り返りました。



古谷さんは自身の公式SNSや「note」などで、日々の生活や闘病の様子を発信しており、公式Xの最後の投稿は昨年10月28日。



この日は古谷さんの誕生日当日で、「おはようございます 痛みとの共存ではありましたが割と平和に2週間過ごせていました。明日は診察日で久々のCTです。嫌だな 朝から夫が鬼の形相で両足のスネが攣ったと何度もうめいています」と自身の体調や夫婦の一コマを投稿。「そんな夫作の粕汁を朝から頂く誕生日笑 47歳になりましたー」と明るく報告していました。



古谷さんは雑誌「ELLE」「流行通信」「装苑」「GLOW」や、有名ブランドのコレクションのモデルとして活躍。東京ガスやナリス化粧品などのCMにも出演。