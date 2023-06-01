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【帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド】 8月 発売予定 価格： 23,650円（税込・特典付限定版） 19,800円（税込・通常版） ※限定版はレジンパーツ付属 撮影：東京フィギュアギャラリー 東京フィギュアは、アワートレジャーより8月に発売予定の1/144スケール・プラスチックモデルキット「