【モデルプレス＝2026/04/16】なにわ男⼦がニューアルバム「ND5」（読み：エヌディーファイブ）を6⽉17⽇に発売することが決定した。【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”◆なにわ男子、ニューアルバム決定2026年11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子。「Naniwa Danshi」の5乗をタイトルに掲げ、重ねた年月と一緒に見てきた景色をパワーに変えて、なにわ男子が変わらず大切に守り続