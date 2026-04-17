ハンバー掛けや小窓のカーテンレール代わりなどに使う“突っ張り棒”。時間経過やちょっとした重みで、急に落ちてしまったことはありませんか？それは大抵の場合、きちんと取り付けできていないから。実は位置を決めてからクルクル伸ばすのは間違い。事前に取り付ける場所よりも長めに伸ばして、バネを利用して押し込むように取り付けるのが正解です。突っ張り棒の生みの親である平安伸銅工業は、これまで三代目社長がスケ番姿の“