【M1851 NAVY シルバーモデル】 4月17日 発売 価格：29,480円 東京マルイは、エアーリボルバー プロ「M1851 NAVY シルバーモデル」を4月17日に発売する。価格は29,480円。 「エアーリボルバー プロ」シリーズより、アイボリータイプのグリップを装備した「M1851 NAVY」のシルバーモデルが登場。バレルやフレーム