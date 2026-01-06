「作業は問題ないのに辞めたくなる」これが工場の現実…元トヨタ社員が明かす、退職のリアルな理由
工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【工場転職】なぜ辞める？元トヨタ社員がコメントに本音で回答！稼げるけど続かない理由とは？」と題した動画を公開。工場勤務経験者から寄せられた「辞めた理由」に関するリアルなコメントを取り上げ、多くの人が辞める本当の理由は仕事の過酷さではなく、「人間関係と環境」にあると断言した。
動画の冒頭でケンシロウ氏は、工場勤務について「仕事が大変すぎて続かないと思っている人がいっぱいいる」という世間一般のイメージに言及。しかし、自身の経験と多くの退職者の声から「それは全く違います」とこれを一蹴する。同氏によれば、たとえ作業自体は問題なくこなせていたとしても、「人間関係と環境」という2つの要因が、辞めたいという気持ちを強くさせる根本的な原因だという。
ケンシロウ氏は、実際に寄せられた視聴者のコメントを例に挙げて解説。ある派遣社員は、「人間は変わり者が多い」「班長によって言うことが違う」「正社員は全然動かない」といった劣悪な職場環境に耐えかね、暴力沙汰になる前に退職したという。これに対し同氏は「職場環境が悪すぎる」と同情し、上司の姿勢が職場全体の空気を作り、そのしわ寄せが非正規雇用の従業員に向かう構造を指摘した。
また、別のコメントでは、「工場の都合で有給休暇を5日しか使わせない」と言われた経験が語られた。ケンシロウ氏は、会社都合で有給取得を拒否することは労働法に違反する「有給の問題」だと断言。泣き寝入りせず、人事や労働基準監督署に相談すべきだとアドバイスを送った。
さらに、「正社員の人が残業を全くしないおじさんで、僕がその人の代わりに…」という不公平な実態を告発する声も紹介された。片や定時で帰り、片や4.5時間もの残業を強いられる状況に、ケンシロウ氏は「おかしい職場だ」と述べつつ、人間関係が良好であれば周囲に相談することで改善の余地があったかもしれないと分析した。
動画の最後でケンシロウ氏は、これらのコメントが示すのは「求人票では見えない部分」の重要性だと総括。昔に比べパワハラやモラハラに対する意識は高まっているものの、依然として古い体質の職場は存在すると警鐘を鳴らす。その上で、転職を考える際は仕事内容だけでなく、こうした環境面のリスクも考慮に入れるべきだと視聴者に呼びかけた。
