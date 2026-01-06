2025年度JRA賞受賞馬選考委員会が6日、東京都港区のJRA本部で行われ、各賞が決定した。

年度代表馬に輝いたのはフォーエバーヤング。投票総数248票のうち226票を獲得した。昨年、日本調教馬として初めて米ブリーダーズCクラシックを制覇。ダート馬の年度代表馬選出は史上初で、最優秀4歳以上牡馬、最優秀ダートホースとのトリプル受賞となった。

▼藤田晋氏（馬主）オーナーとして、年度代表馬を受賞する日が来るとは夢にも思っていませんでした。フォーエバーヤングを選んでいただき、ありがとうございます。矢作厩舎の皆さま、坂井瑠星ジョッキー、ノーザンファームの皆さまをはじめ、たくさんの人の尽力のおかげであり、私は何もしていませんが、今後、フォーエバーヤングに恥じない馬主でありたいと思います。

▼矢作師 このたびは栄誉ある賞を頂きまして大変光栄に思います。JRAでの出走がない中で、このような賞を頂けたことは彼が成し遂げたことの偉大さの証明だと思いますので大変うれしく思っております。また、厩舎として続けてきた挑戦も評価されたことがうれしいです。今後も、この賞に恥じないような成績を残していけるよう精いっぱい努力いたします。

▼坂井瑠星騎手 この度はフォーエバーヤングが年度代表馬に選ばれたこと、そしてその背中に居続けられたことは、騎手として非常にうれしく誇りに思います。藤田オーナー、矢作調教師、服舎スタッフ、牧場関係者、すべての方に感謝したいです。2025年の彼の走りは年度代表馬にふさわしいものだったと思います。フォーエバーヤングにふさわしい騎手となれるよう、これからも精進していきたいです。

各部門の受賞馬は以下の通り。

▼年度代表馬 フォーエバーヤング

▼最優秀2歳牡馬 カヴァレリッツォ

▼最優秀2歳牝馬 スターアニス

▼最優秀3歳牡馬 ミュージアムマイル

▼最優秀3歳牝馬 エンブロイダリー

▼最優秀4歳以上牡馬 フォーエバーヤング

▼最優秀4歳以上牝馬 レガレイラ

▼最優秀スプリンター サトノレーヴ

▼最優秀マイラー ジャンタルマンタル

▼最優秀ダートホース フォーエバーヤング

▼最優秀障害馬 エコロデュエル

▼特別賞 横山典弘 カランダガン