コミックスシリーズの累計発行部数が1億5000万部を突破した『呪術廻戦』（芥見下々／集英社）。2026年1月にはTVアニメ第3期の放送が開始されるほか、本編「死滅回游」の68年後を舞台にした公式スピンオフ作品『呪術廻戦≡』コミックス第1巻が発売された。

【画像】ファンには簡単……？ 「いきなり呪術検定」

公式X（@jujutsu_PR）では登場人物の台詞に関するクイズ「いきなり呪術検定」が出題されている。TVアニメ第3期・死滅回游編の放送に備え、投稿されたクイズとともにアニメ第2期で放送された原作のエピソードを振り返りたい。

1月3日に投稿されたのは「呪術は非術師を守るためにある」という台詞。この台詞は誰のものか、という形式でクイズが出題された。 己の正義、はたまた大義を追求する思想が感じ取れる台詞の主は誰なのかーー。

正解はコミックス8巻第65話で描かれた、呪術高専生時代の夏油傑の台詞。「弱い奴等に気を遣うのは疲れるよホント」という五条悟に対して、弱者生存こそ社会のあるべき姿と説きつつ発した台詞だ。ただ夏油の「呪術は非術師を守るためにある」という台詞に対して、五条は「それ正論？」「俺／正論嫌いなんだよね」と言葉を返していた。

2025年12月30日に投稿されたのは「しゃけ！！」という台詞。もちろん台詞の発言者は1人しか思い浮かばないが、クイズは誰に対する「しゃけ！！」なのかという形式で出題された。

今までのクイズと比較しても難題な本クイズ。この台詞はどの場面、誰に対する「しゃけ！！」なのかーー。

正解はコミックス12巻第100話に登場する狗巻棘が、虎杖悠仁に対して放った「しゃけ！！」。改造人間であふれかえる渋谷の街を鎮めるために、狗巻は虎杖に「しゃけしゃけ」と続けたあと拡声器を用いて「動くな」と呪言を放った。

2025年12月31日に投稿されたのは「よかったな」という一言。こちらも「しゃけ！！」のクイズに劣らず、情報量の少ない難問であろう。この台詞は果たして誰の発したものなのかーー。

正解はコミックス13巻第113話に収録された伏黒甚爾の台詞。呪詛師・オガミ婆の術式により顕現した甚爾は、偶然にも自身のこどもである伏黒恵と交戦を果たすこととなる。

圧倒的な体術を武器とする甚爾に対し、十種影法術で対応する恵。禅院家相伝の術式をもつ恵を確認しつつ「オマエ名前は」と問う甚爾。「伏黒……」という恵の返答を聞き「禅院じゃねぇのか」「よかったな」と発した甚爾はその場で自害し、決着がつけられた。

1月4日に投稿されたのは「オマエは何を託された？」という台詞。投稿への回答として多くの読者が同一人物の名前を挙げた本クイズ。果たして正解はーー。

正解はコミックス15巻第127話で描かれた東堂葵の台詞。東堂とともに真人と交戦する虎杖は、宿儺によって渋谷の大勢を死に至らせたこと、釘崎や七海を目の前で失ったことから「俺はただの人殺しだ！！」と自暴自棄へ陥ってしまう。

そんな虎杖に対して容赦なく真人の攻撃が続くなか、東堂は術式・不義遊戯（ブギウギ）で虎杖を守りつつ「あらゆる仲間俺達全員で／呪術師なんだ！！」「俺達が生きている限り／死んでいった仲間達が真に敗北することはない！！」（中略）「散りばめられた死に意味や理由を見出すことは／時に死者への冒涜となる！！／それでも！！」と言葉を紡ぎつつ、虎杖に「オマエは何を託された？」と言葉を送った。そのあと吹っ切れた虎杖に対し東堂は「おかえり」と迎えた。

TVアニメ第3期が1月8日深夜の放送開始を待つなか、連日クイズを投稿している『呪術廻戦』の公式X。いよいよ始まるTVアニメの放送が一層楽しみになる企画であろう。

（文=加藤かづき）