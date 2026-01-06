芸能界への未練は一切ない

1989年にデビューすると、その年の日本レコード大賞新人賞に輝き、94年にはNHK紅白歌合戦にも出場した演歌歌手の香田晋（58）。現在は僧侶となり、名前も徹心香雲（てっしんこううん）と改めた彼が信心の傍ら、最近ハマっているのが筋トレだという。

【写真を見る】「ムキムキボディに肉体改造」 引退から14年経った香田さんの現在の姿

「今が人生で一番、心穏やかに暮らしています。8年前に禁煙し、1年前には酒もやめました。健康的な生活を送っているとストレスそのものがなくなり、悪癖も苦もなく断てました。芸能界への未練は一切ありません」

晴れやかな表情でこう話すのは、香雲氏その人である。神奈川県下の一軒家で、再婚相手となる9歳下の妻と家族同然の愛猫と暮らしている。

演歌界のホープとしてスターへの道を駆け上がる中、2000年代には「クイズ！ヘキサゴンII」（フジテレビ系）をはじめとしたバラエティー番組などでも活躍。しかし2012年、突如引退を発表し、世間を驚かせた。

芸能界は「もう限界でした」

「もう限界でした。もともと北島三郎さん（89）や鳥羽一郎さん（73）を目標に“歌手として一生を全うする”との思いで頑張ってきたのに、歌とは関係ないバラエティーの仕事が大半を占めるようになっていた。現場では陽気に振る舞う裏で、心はある意味、死んでいました。そんな時、今の妻が“辞めたらいいじゃん。いざとなれば、私が働いて何とかするから”と背中を押してくれ、ようやく踏ん切りがついたのです」

芸能界から身を引いた後は故郷の福岡に戻り、自ら料理を振る舞う飲食店をオープン。ところがマスコミに取り上げられたことで予想外の繁盛を見せることに。いよいよ切り盛りが難しくなり、2年ほどで店を閉じると、歌手時代に暮らしていた横浜へと舞い戻り、24時間体制で妻の祖母の介護をしていたという。

祖母が亡くなると、デビュー前から縁のあった福井県・徳賞寺（曹洞宗）の住職に連絡し、「自分も一緒に供養したい」と相談。すると住職から「それなら出家した方がいい」と言われ、迷うことなく「お願いします」と即答した。

「“自分は介護されない人間になろう”と」

2018年に得度を受け、以来、僧侶として講演などで全国を飛び回る日々を送る。

「実は祖母の世話をしながら介護の大変な部分も経験したので、妻や周囲のことを考え、“自分は介護されない人間になろう”と心に決めました。そして体を鍛えようと思い立ち、スポーツジムに通い始めたのが3年前。昨年からベンチプレスにも挑戦し、今ではベンチ最高100キロ、ダンベルは44キロを上げることができるようになりました」

その結果、ムキムキボディを手に入れた香雲氏。無心になる点は、禅の思想にも通じるそうだ。1月7日発売の「週刊新潮」では、妻の祖母を介護していた頃のエピソード、健康的な現在の暮らしぶりなどについて詳しく報じる。

「週刊新潮」2026年1月15日号 掲載