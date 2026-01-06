この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「私のせいかも…」保育園の行き渋りに悩むママへ。知っておきたい子どもの“生まれ持った性格”との向き合い方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが、「保育園入園行きしぶり べったりだった３年間の子育て間違っていたのでしょうか？」と題した動画を公開。3歳の息子の「行き渋り」に悩む母親からの相談に、12人産んだ助産師のHISAKOさんが自身の経験を交えながら答えた。



動画では、3歳の息子を持つ母親「MOEさん」から寄せられた手紙が紹介された。息子は4月から保育園に通い始めたものの、毎日「行きたくない」と泣きながら登園するという。妊娠中から約4年間、ほとんど離れることなく一緒に過ごしてきたため、母親自身も息子と離れることに寂しさや不安を感じ、「自分の育て方が間違っていたのではないか」「もっと早く保育園に入れるべきだったのか」と自問自答する日々を送っているという。



この悩みにHISAKOさんは「共感だらけやと思いますよ」と深く寄り添う。そして、子どもの行き渋りの原因は、親の不安が伝わるという側面だけでなく、その子の「生まれ持った性格」が大きいと解説する。



心配性で慎重な性格について、HISAKOさんは「慎重に物事を考えることができる力」「人の空気をすごく読める」「冷静な行動ができる」といった長所として捉え直し、「これ、宝じゃないですか？」と語りかける。言葉を額面通りに受け取るのではなく、「行きたくない」という子どもの気持ちに「そうだよね、不安だよね」と共感してあげることが大切だと説いた。



その上で、子どもの体調、特に睡眠や食事、機嫌などに大きな変化がなければ、それは心身のSOSではなく、子どもなりに新しい環境に適応しようと頑張っている証拠だと説明。自身の長男も幼稚園に慣れるまで1年かかったという経験を明かし、「1年後には『なんで迎えに来たん？』って絶対に言われる」と、時間が解決することを力強く語り、母親を励ました。



子どもの行き渋りは、単に親の育て方の問題ではなく、子どもの個性や気質が大きく関わっている。その性格をポジティブに捉え直し、親自身も自分の不安を受け入れながら、子どもの気持ちに寄り添うことが、親子双方にとって健やかな一歩となるのかもしれない。