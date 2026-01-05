もう食べた？【ミスド】冬限定だから急いで♡「ポン・デ・ショコラ」に注目

今年も【ミスタードーナツ】から、冬のお楽しみ「ポン・デ・ショコラ」シリーズが登場。もっちり食感とチョコの濃厚さが楽しめる、寒い季節にぴったりの限定商品です。今回は、シンプルながら深みのある味わいが光るドーナツと、生チョコ風のクリームが贅沢なドーナツをご紹介します。

シックなチョコ感が伝わる「ポン・デ・ダブルショコラ」

見た目はとてもシンプルながら、深みのある色合いが目を引く「ポン・デ・ダブルショコラ」。上半分をコーティングしたチョコレートが上品な印象で、冬のドーナツらしい落ち着いた雰囲気をまとっています。ぽってりとした形は「ポン・デ・リング」ならではで、もちもち食感も期待できそう。寒い朝やブレイクタイムにそっと寄り添ってくれる、そんな存在感があります。

口いっぱいに広がる甘さとチョコの香り

半分にカットされた断面からは、しっとりとした生地の質感がよく伝わります。@megumiko_maniaさんによると「コーティングはほろ苦く、口の中でゆっくりと甘さが広がっていく」のだとか。シンプルなのにクセになる、そんなドーナツと言えるかも。

見た目も贅沢！ リース型の「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」

ホリデーシーズンらしさを感じさせる、リース型の「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」。ショコラカラーのリングの上に、たっぷりとトッピングされたクランチが印象的です。ビジュアルにもこだわったこちらは、手に取るだけでちょっとしたご褒美気分に。ギフトやおやつタイムにぴったりな、特別感のあるドーナツです。

なめらかクリームともちもち生地が絶妙にマッチ

気になる味については、「一口目から、生チョコのような濃厚さが」が堪能できると、@megumiko_maniaさんは語ります。ショコラカスタードクリームは「驚くほどなめらか」ともコメントしていることから、ポンデ生地のもちもち食感とも相性が良さそう◎ 冬ならではの贅沢な一品として味わってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里