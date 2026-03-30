ミスタードーナツは、台湾発祥のスイーツ「フングイ」を使用した新商品『ぷにゅんフングイフルーツティ』2種を、4月1日から発売する。2024年に登場し好評を博したシリーズが、フルーツを刷新して再登場する。【写真】ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ＆ドラゴンフルーツ「フングイ」は、ぷにゅんとした独特の食感が特徴の台湾の伝統菓子で、近年はドリンクのトッピングとしても注目されている。本商品では、フルーツの甘み