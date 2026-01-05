¡ÚÂ®Êó¡Û¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ÞÃ«½Ó²ð¤¬ÂçÊ¬B-¥ê¥ó¥°¥¹ÆþÃÄ¤Ø¡¡ºÇÂ®153¥¥íº¸ÏÓ¡¢ÃÏ¸µ¤«¤éNPBÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹
¸µÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Ç¡¢ºÇÂ®153¥¥í¤ò¸Ø¤ëº¸ÏÓ¡¦³ÞÃ«½Ó²ðÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÆÈÎ©¥êー¥°¤ÎÂçÊ¬B-¥ê¥ó¥°¥¹¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ÞÃ«Åê¼ê¤ÏÂçÊ¬»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢ÂçÊ¬¾¦¶È¹â¹»2Ç¯»þ¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£2014Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤ÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ë¡¢2023Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÄÌ»»74»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£7¾¡9ÇÔ1¥Ûー¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.93¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤·¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤ê¡¢DeNA¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯ºÆ¤ÓÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
11·î²¼½Ü¤Ë¤Ïº¸¼ê»Ø¤Î¤±¤¬¤ò¤ª¤·¤Æ12µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¡£1Ã¥»°¿¶2»Íµå¤ÎÆâÍÆ¤ò»Ä¤·¡¢¼¡¤Î½êÂ°Àè¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯3·î²¼½Ü¤Î2·³Àï¤òºÇ¸å¤Ë¡¢º¸¼ê»Ø¤Î¤±¤ó¤·¤ç¤¦±ê¤Ç¸ø¼°Àï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢NPBÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÏ¸µ¡¦ÂçÊ¬¤ÎÆÈÎ©¥êー¥°¡¦ÂçÊ¬B-¥ê¥ó¥°¥¹¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¤ÆþÃÄ¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢5Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£