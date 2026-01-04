½é¤ÎJ1¡Ä¿·ÇØÈÖ¹æÈ¯É½¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡¡¥¨¡¼¥¹FW¤¬¡Ö10¡×¤ËÊÑ¹¹¤Ë¡Ö¿·Á¯¤¹¤®¤ë¡ª¡×
¿·²ÃÆþ10Áª¼ê¤ò´Þ¤à2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÎÀ©¤¬·èÄê
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï1·î3Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤ª¤è¤ÓÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö½é¤È¤Ê¤ëJ1¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©¤àÉÛ¿Ø¤¬³ÎÄê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö10ÈÖ¤Ê¤Î¡¢¿·Á¯¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎJ2¤òÀ©¤·¡¢Èá´ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿å¸Í¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ò´º¹Ô¡£DF°æ¾åÀ»Ìé¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë¡¢MFÄ»³¤Ë§¼ù¡Ê¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡Ë¡¢DF¿¿À¥Âó³¤¡Ê¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë¤é·×10Ì¾¤Î¿·ÀïÎÏ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤âºþ¿·¤µ¤ì¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ë¼ù¿¹Âç²ð»á¤¬½¢Ç¤¡£5Ì¾¤Î¥³¡¼¥Á¤òÍÊ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ØÆ³ÂÎÀ©¤ÇºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨13¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥¨¡¼¥¹FWÅÏîµ¿·ÂÀ¤¬¡Ö7¡×¤«¤é¡Ö10¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¤¬¡Ö5¡×¡¢Ä»³¤¤¬¡Ö11¡×¡¢¿¿À¥¤¬Á°½êÂ°¤ÈÆ±¤¸¡Ö25¡×¤òÇØÉé¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ºòµ¨¤«¤é¼ç¼´¤òÃ´¤¦MFÂçºê¹Ò»í¤Ï¡Ö3¡×¡¢DFÈÓÅÄµ®·É¤Ï¡Ö6¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¿¡×¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÇØÈÖ¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤ª¤ª¡Á¡ª¡×¡Ö¿·ÂÀÁª¼ê¤¬ÇØÈÖ¹æ£±£°¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö10ÈÖ¤Ê¤Î¡¢¿·Á¯¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¡Ö¹¶·âÅªSB¤Î7¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÇØÈÖ¹æÊÑ¤ï¤Ã¤¿Áª¼êÂ¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê11¤Ê¤ÎÀ¨¤¤¤Ê¡×¡Öº¬ËÜ¤¯¤ó9ÈÖ¤È¤«´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë