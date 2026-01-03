こちらは、ハワイの「すばる望遠鏡」が現地時間2025年12月13日早朝に観測した、恒星間天体「3I/ATLAS（アトラス彗星）」。

2025年7月に発見された3I/ATLASは、2017年に発見された「1I/'Oumuamua（オウムアムア）」、2019年に発見された「2I/Borisov（ボリソフ彗星）」に続き、恒星間天体だと確認された3例目の天体として注目されています。

【▲ すばる望遠鏡の微光天体分光撮像装置「FOCAS」で観測された恒星間天体「3I/ATLAS（アトラス彗星）」（Credit: 国立天文台 - https://subarutelescope.org/jp/news/topics/2025/12/24/3635.html）】

この画像は、すばる望遠鏡の微光天体分光撮像装置「FOCAS」で取得したデータを着色・合成して作成されました（※）。

※…Vバンド（波長550nm）に青、Rバンド（波長660nm）に緑、Iバンド（波長805nm）に赤を割り当て。各バンドの露出時間は2秒間。

NAOJ＝国立天文台によると、観測当時の3I/ATLASは12月19日の地球最接近を目前にしたタイミングで、地球からの距離は約2億7000万km＝約1.8天文単位でした。短時間の観測ながらも、すばる望遠鏡は3I/ATLASの拡がった尾を鮮明に捉えたということです。

2025年10月下旬に太陽へ最接近した3I/ATLASは、太陽系の外へと向かって飛び去りつつあります。2026年3月下旬には木星の公転軌道付近に、その2年後の2028年3月下旬には海王星の公転軌道付近に達する見込みです。

冒頭の画像は国立天文台から2025年12月24日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

