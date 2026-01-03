第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、復路が行われた。復路で優勝した青学大がそのまま逃げ切り、3連覇を飾った。上位10校に与えられる次回大会のシード権も確定。20年連続で確保していた東洋大が14位に終わり、予選会に回ることになった。

21年連続シード権がかかっていた東洋大に無情な結末が待っていた。往路1区で松井海斗（2年）が3位と好スタートを切ったが、2区の西村真周（4年）が区間19位で17位と大ブレーキ。往路15位でフィニッシュした。10位の東海大とは2分45秒差。逆襲を期した復路も浮上しきれず、シード権を確保することができなかった。

レース後、酒井俊幸監督は取材に応じ、「（結果を）真摯に受け止めてもう一回立て直したい」と話した。シード権落ちについては猛省。「途絶えてしまったのは監督として申し訳ない気持ちでいっぱい。途絶えさせてしまうと大変な記録だったと思う。完全に力不足」と淡々と続けた。

来年の予選会に向けては「監督としては初めて。ある程度押して行ってビルドアップも必要。いい意味にとらえて発展させていきたい」と意気込みを語った。



（THE ANSWER編集部）