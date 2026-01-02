¡Ö°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ä¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡È·ëÂ«ÎÏ¡É¤Î¾ÝÄ§¡¡Ì©Ãåµ¼Ô¤¬¸«¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤È¤¤¤¦ÃË¤ÎÀ¸¤ÍÍ¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÃç´Ö¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀµÍ··â¼ê¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢2Ï¢ÇÆ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¹¶¼é¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ðÁÃÎý½¬¤ÎÈ¿Éü¤äÆÃ¼é¤Ê¤É¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±¿Æ°ÎÌ¤¬Â¿¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢¥É·³¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌÏÈÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£3·î18Æü¤«¤éÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÊÆ¹ñ¤Ø¶ÛµÞµ¢¹ñ¡£½Ð¾ì¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÓÒÅÇ¤Î¾É¾õ¤¬Â³¤¡¢ÂÎ½Å¤¬Ìó11¥¥í¸º¤Ã¤¿¡£3·îËö¤Ë·Þ¤¨¤¿ËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î³«Ëë¤Ç¤ÏÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¤¿¤¬¡¢4·îÃæ½Ü¤«¤é5·îËö¤Î´ü´Ö¤ÏÂÇÎ¨2³ä3Ê¬Âæ¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¡£¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¡¢°ì»þ¤ÏÂÇÎ¨¤¬.231¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡2ÈÖ¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÉÔÄ´¤Ç¡¢²Æ¾ì¤Ë¤«¤±¡¢Â¾µåÃÄ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï1ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Î¾¡Éé¤òÈò¤±¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£7·î¾å½Ü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢ËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¤âÂçÃ«¤Ë´Å¤¤µå¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ»Íµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏËÞÂà¡£1ÅÀ¤Ê¤é¸æ¤Î»ú¤ÎÂÐºö¤ò¤È¤é¤ì¡¢°ìÊý¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÎÌÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢ÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤Þ¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂçÃ«¤È¡¢3ÈÖ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤éÃæ¼´¤Ë¤Ä¤Ê¤°2ÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÉÔ¿¶¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¥É·³ÂÇÀþ¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÉüÄ´¤Ï¡¢Ï¢ÇÆ¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼12Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢18Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈMVP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤«¤é¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ì£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ËÅÙ¤ÎÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÆÀ¤¿¡Ê¥¹¥é¥ó¥×Ã¦½Ð¤Î¡Ë¼ê¤¬¤«¤ê¤ä´¶³Ð¤¬¡¢¤â¤¦µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Çº¤á¤ë¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¡¢¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¡¢°ÕÍß¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¤¥ÄÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉÔÄ´¤ÎÍ×°ø¤ÏÂÎ½Å¸º¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥à¡¼¥¡¼¤ÏËÜÍè¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥¢¥¦¥È¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤½¤¦¤È¡¢³°²ó¤ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£8·î8Æü¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ç¡¢·è¾¡¤ÎµÕÅ¾ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿»î¹ç¸å¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¼«¤é¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ï²áµî¥ï¡¼¥¹¥È¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¿´¤¬¤±¤ë°Õ¼±¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£º£Æü¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¡£ÌÀÆü¤Î¤³¤È¤â¡¢ºòÆü¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×
¡¡¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨¤Ï°ì»þ¡¢.262¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î½ÉÌ¿¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÉÔ¿¶¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â°¤¯¤Æ¤â¡¢¿Í¤Ï²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¿Í´Ö¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Á³¤À¤è¡£¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ±°Õ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÝÄêÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£·ë¶É¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò´Ó¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µåÃÄ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢1¿Í¤À¤±¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿9·î²¼½Ü¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÃç´Ö¤Î½õ¤±¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ä´»Ò¤¬°¤¤»þ¤âÎÉ¤¤»þ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡£¸ÀÍÕ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤À¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤«¤é¡£·ë¶É¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤ËÃ¯¤«¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤À¤è¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖUnity¡Ê·ëÂ«¡Ë¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤â¡¢Éü³è¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇµå¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¥Ù¥Ã¥Ä¡£ÁÇÁá¤¤Æ°¤¤ÇÊ»»¦ÂÇ¤ò´°À®¤µ¤»¡¢2Ï¢ÇÆ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤Î¿ÀÍÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢·àÅª¤ÊÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
[Ê¸:ºØÆ£ÍÇÍµ]
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥×¥íÌîµåÃ´Åöµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥í¥Ã¥Æ¡¢µð¿Í¡¢³ÚÅ·¤Î3µåÃÄ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£Âà¼Ò¸å¡¢Ã±¿È¤ÇÅÏÊÆ¤·¡¢17Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´½£Î©Âç³Ø¤Ç¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄMBA¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¤ÆMBA¼èÆÀ¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤«¤éMLB¤Î¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂçÃ«æÆÊ¿¸ìÏ¿¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø ÂçÃ«æÆÊ¿¡Á°Î¶È¤Ø¤Îµ°À×¡Á¡Ú±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡Û Îò»Ë¤òÆ°¤«¤·¤¿¿¿¤ÎÆóÅáÎ®¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¡£