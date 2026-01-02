哺乳瓶の消毒、実はやりすぎ？“夜中の消毒がしんどすぎる”ママに知ってほしい新常識
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「哺乳瓶の消毒は本当に必要なの？」と題した動画を公開。ミルクで育てる母親たちの悩みの一つである「哺乳瓶の消毒」について、12人産んだ助産師のHISAKOさんがさまざまな立場から解説した。
HISAKOさんはまず、哺乳瓶の消毒について「いろんな意見があるんです」と切り出す。粉ミルクの製薬会社によっても、消毒が必要な期間は「3ヶ月まで」「5、6ヶ月まで」「1歳まで」と見解がまちまちであるという。しかし、どのメーカーも共通して「哺乳瓶の消毒は絶対に必要ですと言っています」と指摘する。
では、なぜ消毒が必要だとされるのか。HISAKOさんは、粉ミルクに含まれる可能性のある菌として「サカザキ菌」と「サルモネラ菌」を挙げる。特にサカザキ菌は乾燥に強く、髄膜炎や重症型の腸炎を引き起こし、最悪の場合、死に至ることもある危険な菌だという。このリスクから、2007年にWHO（世界保健機関）がガイドラインを出し、それを受けて日本の厚生労働省も哺乳瓶の徹底的な洗浄と滅菌を推奨している。
一方で、「アメリカの小児科学会なんかは、基本的に哺乳瓶の消毒は不要ですって言ってるんです」と、海外では異なる考え方がスタンダードであることも紹介。その背景には、現在の日本の粉ミルクは製造工程の改善により安全性が高く、70度以上のお湯で調乳すればサカザキ菌はほぼ死滅するという事実がある。また、熱めのお湯と洗剤でしっかり洗浄すれば、菌は洗い流せるという研究結果も存在するという。
これらの情報から、HISAKOさんは「消毒が必須というところに縛られて、子育てが楽しくなくなったら何やってんねんってなりますから」と述べ、神経質になりすぎる必要はないとアドバイス。消毒の頻度は1日1回で十分であり、それ以上に大切なのは「飲み残しやカスが残っていないか」を意識し、熱めのお湯で丁寧に洗うことだと強調した。消毒のやめどきについては、赤ちゃんの免疫力がまだ低い「生後3ヶ月頃まで」が一つの目安になるという。消毒という行為そのものに捉われるのではなく、なぜそれが必要なのかという本質を理解することが、育児の負担を軽減する鍵となりそうだ。
YouTubeの動画内容
