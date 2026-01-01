11月27日に鳥取市初のサイゼリヤとしてオープンした「サイゼリヤ イオンモール鳥取北店」。



【写真】待合室がお店を出来そうなくらいの広さです

今、SNS上ではそんな同店の混雑ぶり大きな注目を集めている。



「先月できた鳥取市初出店のサイゼリヤ、気合が入りすぎて待合室がでかすぎる。」



とその模様を紹介したのは鳥取市を拠点に活動する落語家の7代目桂小文吾さん（@gokukatsura）。



ずらりと人が並ぶ店頭と、もう一つ店舗ができそうなくらい広い待合室…これまでにも鳥取県にはサイゼリヤはあったが、鳥取市からは80km以上も離れたイオンモール日吉津（鳥取県日吉津村）のこと。今回の出店への期待の高さを感じる光景だ。



小文吾さんにお話を聞いた。



ーーサイゼリヤを訪れた経緯は？



小文吾：年末なので必要なものを買っておこうと思い、鳥取市で一番大きなショッピングモールであるイオンモール鳥取北に行きました。



ーー店舗の賑わいや待合室をご覧になって。



小文吾：待合室が広すぎて市役所かと思いました。店舗の前にも椅子が並んでいて、サイゼリヤ店内ももちろん人がいっぱいでした。鳥取でこんなに人が集まり、行列ができることは滅多にないので驚きました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



小文吾：コメントを見てみると鳥取の人が「鳥取にサイゼリヤできたのか！」と驚いたり喜んでいる人が多かったので、待望のサイゼリヤなんだなぁという気持ちとサイゼリヤって愛されているんどなぁと感じました。あとは宣伝になったと思うのですが、ぜひ私をCMや広告に使ってもらいたいなあと思いました。



SNSユーザー達から



「イオン内にできたやつか まだここに並ぶほど行列できたの見たことないな」

「レストラン街はドンドンお店が閉まって新しい店も入らないので、スペースは沢山あるのです（泣） by鳥取市民」

「大分県初出店のサイゼリヤも同じぐらいの待合スペースあります 席数も多く、回転は早いですが1年経っても大活躍 」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんの地元ではサイゼリヤはどんな存在だろうか？



なお今回の話題を提供してくれた小文吾さんはX、InstagramといったSNSやYouTubeチャンネル「小文吾チャンネル」で活動状況や鳥取情報を発信中。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）