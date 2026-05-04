「プリンシパルＳ」（３日、東京）メンバー唯一の２勝馬ながら、１０番人気と伏兵扱いされていたメイショウハチコウが意地の一撃。見事にダービー切符を勝ち取った。ゲートを出ると、すかさず馬の後ろに入れて５、６番手の位置を確保。序盤は力む面を見せていたが、なだめながら脚をためた。直線の坂を上がったあたりで進路を外に切り替えるとグングン加速。先に抜け出したジャスティンシカゴを半馬身差で差し切った。ディー