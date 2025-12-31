ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Þ¤¿¡È·®¾Ï¡É¡¡ÊÆÁ´¹ñ»æ¤¬°ÛÎã¤ÎÁª½Ð¡¢µå³¦Í£°ì¡Ä¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë10.17
¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È¡×¤¬Áª½Ð¡Ä¡Ö2025Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿10Âç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¡È·®¾Ï¡É¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÊÆ»æ¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤¬29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2025Ç¯ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿10Âç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£ÂçÃ«¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸«¤»¤¿Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î³èÌö¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇµÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¥×¥ì¡¼°Ê³°¤Ë¤âÉý¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é10¸Ä¤Î»ö¾Ý¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢µå³¦¤«¤é¤¿¤À°ì¿Í¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡È10.17¡É¤ÎÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â55ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â14ÀèÈ¯¤ÇËÉ¸æÎ¨2.87¤ÈÆóÅáÎ®¤¬Éüµ¢¤·¤¿º£µ¨¡¢ÂçÃ«¤Ï10·î17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ËÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°Û¼¡¸µ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡½é²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÏÀèÆ¬¤ò»Íµå¤Ç½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é3¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Ç·Þ¤¨¤¿½é²óÀèÆ¬¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©ÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¾ì³°ÃÆ¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤â¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤Î1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£Åê¤²¤Æ¤â6²ó0/3¤ò10Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡µå³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÃ¯¤â¤¬¶ÃØ³¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È¡×¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬º£¸å²¿Ç¯¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÁª½ÐÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊMLB¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢µå³¦ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡×¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë»Ë¾åºÇ¹â¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë